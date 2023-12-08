Девочка с дробовиком в Брянске: кто виноват, почему решилась на стрельбу

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ученица брянской гимназии № 5 Алина 7 декабря устроила стрельбу по одноклассникам из охотничьего ружья «Бекас-3». В результате погибла восьмиклассница Мария, еще пять учеников получили ранения. После этого школьница покончила с собой. Возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и небрежном хранении оружия. Вероятной причиной шутинга стала травля со стороны других учеников и конфликты с преподавателями. NEWS.ru узнал, что известно об Алине, ее родителях, и собрал версии брянской трагедии.

Что произошло в брянской гимназии

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе регионального управления МВД, утром 7 декабря в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 Брянска.

«Одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой», — заявили в ведомстве.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил, что устроившей стрельбу школьнице 14 лет, ее зовут Алина. Она пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оружие, по словам парламентария, было спрятано в тубусе.

Фото: t.me/sledcom_press

По данным Telegram-канала SHOT, кроме расстрела одноклассников Алина якобы планировала «поджог школы»: «У нее в рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок». Также в публикации говорится, что с собой у восьмиклассницы были два ножа, один из них она спрятала в носке. А в тетрадке девочка написала, что ей очень нужно встретиться с каким-то другом.

В результате этих трагических событий погибли два человека — совершившая самоубийство Алина и застреленная ею одноклассница по имени Мария. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что из пяти пострадавших детей «у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней».

Позднее медики сообщили, что состояние одного пострадавших ухудшилось и вскоре после трагедии возникла угроза его жизни. Одному из раненых провели экстренную операцию. Состояние остальных пострадавших оценивалось как средней степени тяжести. Впоследствии двоих из пяти раненых детей эвакуировали в Москву на вертолете МЧС. По последним данным Минздрава РФ, они находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила NEWS.ru мать одного из учеников гимназии № 5, стрелявшая девочка училась в 8-м «А» классе. Под конец первого урока, около 09:00, она зашла в класс и устроила стрельбу по одноклассникам.

«Наши дети сразу закрылись в кабинете с учителем, слышали только выстрелы. [Затем] их эвакуировали из школы, мы приехали за дочкой, все разошлись по домам», — добавила собеседница NEWS.ru.

Одна из учениц гимназии рассказала, что «посередине второго урока пришла беспокойная учительница», которая потребовала, «чтобы все закрылись, забаррикадировались и сидели тихо».

По словам другого школьника, ученики гимназии «всем классом» держали дверь кабинета, «чтобы ничего не случилось». Устроившая стрельбу восьмиклассница «вроде как стрельнула в пол мимо дверей», а затем «пошла искать жертв». Она якобы достала дробовик из портфеля, после чего выстрелила в одноклассницу, которая в результате погибла. Другого ученика Алина, по свидетельству очевидцев, ранила на втором этаже школы, затем она поднялась на четвертый этаж и покончила с собой.

Что известно об устроившей стрельбу школьнице

Как рассказали Telegram-каналу SHOT ученики брянской гимназии, Алина была «очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками». На учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) она не состояла.

По данным канала Mash, восьмиклассница пронесла в школу отцовский дробовик, чтобы расправиться с одноклассницей, с которой у нее был конфликт. Другие пострадавшие якобы случайно попали под огонь. Также отмечается, что ученица могла начать стрельбу из-за постоянной травли.

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

«Устроившую стрельбу восьмиклассницу травили в школе еще с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии, так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам», — говорится в публикации канала.

Один из учеников гимназии рассказал NEWS.ru, что Алина «дружила только с сестрой, в концертах и мероприятиях в школе не участвовала». Он добавил, что девочка не вела соцсети.

«Говорят, она странная была, над ней шутили, прикалывались. Так что, наверное, из-за травли стрельбу устроила», — рассказал мальчик.

Источник NEWS.ru в Брянске также подтвердил, что Алину «гнобили мальчики в классе и с учителями были конфликты».

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что, предположительно, Алина конфликтовала с убитой ею школьницей из-за одноклассника, который 7 декабря был «тяжело ранен». Одноклассница якобы «стала еще больше настраивать детей против Алины», а «два месяца назад учителя вызвали родителей детей и попытались урегулировать ситуацию, но не смогли», говорится в публикации.

По информации Telegram-канала Baza со ссылкой на классного руководителя, последние два дня Алина была «ни жива ни мертва» и «последние пару дней и выглядела странно». Согласно этой версии, «никаких конфликтов в классе последнее время не было», в том числе «из-за какой-то неразделенной любви, о которой писали СМИ».

«Алина была замкнутой девочкой, училась на хорошо и отлично. В основном в классе она общалась только с сестрой, никакой агрессии за ней не замечали. Прошлой весной у Алины и одноклассницы возник конфликт: учителя пообщались с девочками, родителями, и, по словам [классного руководителя] Людмилы, ссора быстро забылась», — пишет издание со ссылкой на источник.

Фото: t.me/sledcom_press

Также в публикации говорится, что сестра Алины была более общительной. Обычно они приходили на занятия вместе, но 7 декабря «Даша пришла первой, без Алины».

«Как рассказала учительница следователям, сестра находится в сильнейшем шоке — она ничего не знала о планах Алины. Когда родители девочек приехали в школу, Даша расплакалась и начала целовать маме руки. В школе официально-деловой стиль одежды, поэтому Алина обычно ходила в белой блузке, как и другие. Но сегодня [7 декабря] восьмиклассница оделась во все черное. Как рассказала мама учительнице, „сегодня она даже не позавтракала“. Сама учительница не застала стрельбу. Она хотела зайти в класс, проверить, кого сегодня нет, но по дороге в кабинет услышала выстрелы и узнала от других учителей, что в школе стрелок, после чего действовала по инструкции — закрылась в классе», — писала Baza.

Также канал утверждает, что Алина успешно прошла тест на выявление суицидальных наклонностей и состояние одиночества. Школьные психологи проводили его 24 ноября.

По данным Telegram-канала «112», Алина якобы «весь сентябрь сидела в специфических чатах, изучала мануалы по изготовлению СВУ (самодельного взрывного устройства. — NEWS.ru) и постоянно писала в дневнике, что мечтает перебить одноклассников».

Что известно об убитой школьнице

По другим данным, погибшая школьница, которую звали Мария, планировала пригласить Алину на свой день рождения. 27 декабря ей должно было исполниться 15 лет. По информации SHOT, она отзывалась о девочке-стрелке как о хорошем и добром человеке, подростки с детства жили в соседних домах, которые располагаются в 50 метрах друг от друга.

Мама Марии подтвердила, что дочь планировала пригласить на день рождения друзей, включая стрелявшую одноклассницу и ее сестру. Она рассказала, что Маша ни с кем не конфликтовала и, более того, дружила с одноклассницей, которая открыла по ней огонь.

Фото: t.me/sledcom_press

«Просто Маша стояла первая, и основной удар на нее пошел. Попало ей в плечо, в легкое, в артерию. <...> Маша дружила с Алиной, мечтала стать врачом и спасать людей», — поделилась женщина.

Она отмела предположения, что причиной трагедии стала борьба за внимание мальчика. По ее словам, Маша не имела ни с кем романтических отношений. Более того, она росла в верующей семье с мамой, братом и отчимом, любила шить, вязать, готовить, занималась в музыкальной школе.

Что известно о родителях Алины

По данным SHOT, 53-летний отец девочки раньше работал охранником в частном охранном предприятии (ЧОП). Его задержали и проверяли на предмет нарушения статьи УК о небрежном хранении оружия, по которому мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Как писал Telegram-канал «112», мужчина не знал о пропаже дробовика, который он хранил в металлическом шкафу под замком. За день до трагедии у него был день рождения, чем могла воспользоваться дочь для подготовки к преступлению.

Отец школьницы также предположил, что его дочь могла украсть ключ от оружейного сейфа. Впоследствии в МВД заявили, что помповое ружье, из которого стреляла девочка, хранилось на законных основаниях.

Издание Daily Storm писало, что мать Алины, по информации на 2021 год, трудилась в Управлении судебного департамента Брянской области, а также «оказалась постоянным клиентом магазина [алкогольных напитков] „Красное и Белое“».

Как идет расследование трагедии

По факту случившегося СК завел уголовное дело об убийстве. Еще одно дело было возбуждено по статье УК «Халатность» в отношении должностных лиц брянской гимназии № 5. Как сообщили в прокуратуре Брянской области, несмотря на наличие металлодетектора, в день трагедии он был убран со входа, что и позволило школьнице пронести с собой дробовик.

Фото: t.me/sledcom_press

Работники гимназии утверждают, что обычно рамка досмотра стояла где положено. Однако 7 декабря ее якобы отключили из-за того, что школу украшали к празднику.

По данным SHOT, на входе в школу не было рабочих рамок металлоискателя, а охранник не проверил Алину ручным металлодетектором. Канал Mash со ссылкой на учеников гимназии сообщал, что в учреждении не было ни камер, ни турникетов, а на входе сидела женщина преклонного возраста, которая не всегда появлялась на вахте.

Еще одно дело, как сообщает канал «112», заведено в отношении отца Алины по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух и более лиц».

Депутат Александр Хинштейн заявил, что в ходе расследования стрельбы в брянской гимназии будут рассмотрены два основных обстоятельства: небрежное хранение оружия и некачественное исполнение своих обязанностей сотрудниками частного охранного предприятия.

Что стало причиной шутинга в Брянске

Хинштейн называл одной из причин трагедии халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. По его словам, среди неотъемлемых условий выдачи разрешения на оружие является то, что доступ к нему должен иметь только его владелец.

Его коллега депутат Госдумы Нина Останина полагает, что причина — в отсутствии необходимых мер в школах. Она заявила, что власти Брянска обязаны были обеспечить безопасность учебных заведений раньше, потому что похожий случай стрельбы там уже был.

«Я бы вопрос о безопасности в школах задала не только местным властям. Почему у нас в приграничных регионах не обеспечена безопасность школ и детских садов? Должно быть тройное усиление этих организаций», — сказала она.

Останина подчеркнула, что учебные заведения в приграничных территориях должны стать особо охраняемыми объектами. Этот вопрос она обещала поднять на заседании нижней палаты.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что участившиеся случаи стрельбы в российских школах связаны с плохим психическим здоровьем современных детей. Чтобы решить проблему, нужно восстанавливать психолого-педагогические службы в школах.

Также Ямбург отметил, что Россия лидирует в мире по количеству детских суицидов и случаев травли в школах. В то же время, по словам педагога, буллинг был и будет всегда, он позволяет детям объединяться в группы и «дружить против кого-то».

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