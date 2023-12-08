Новое уголовное дело возбудили из-за стрельбы в брянской гимназии Уголовное дело возбудили против руководства гимназии в Брянске после стрельбы

Фото: СК РФ

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц гимназии № 5 в Брянске после стрельбы, сообщили в региональной прокуратуре. Отмечается, что несмотря на фактическое наличие металлодетектора, в день трагедии он был убран со входа, что и позволило школьнице пронести оружие.

Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8-го класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, — сказано в публикации.

Ранее работники гимназии рассказали следователям, что обычно рамка досмотра стояла где положено. Однако, по их словам, 7 декабря ее отключили, потому что школу украшали к празднику.

При этом, по информации Telegram-канала Mash, рамка металлодетектора стояла в упаковочной пленке недалеко от входной двери и не была подключена к сети. В изъятых документах ЧОП, чей сотрудник охранял гимназию, непонятно, кто именно ставил подпись в договоре — сейчас с этим разбираются следователи брянского СК, отмечает канал.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла утром в четверг, 7 декабря. Ученица восьмого класса Алина, вооруженная ружьем «Бекас-3», зарегистрированным на отца, открыла огонь по одноклассникам. В результате происшествия погибла восьмиклассница Мария, еще пять учеников получили ранения. Отец устроившей стрельбу школьницы был вызван на допрос. Силовики выясняют, каким образом у его дочери оказалось огнестрельное оружие.