«Нормальной охраны не было». Как в Брянске девочка пронесла оружие в школу? Readovka: устроившая стрельбу в Брянске школьница пронесла нож в сапоге

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

В Брянске сегодня утром, 7 декабря, восьмиклассница расстреляла своих сверстников в гимназии № 5. Как ей удалось пронести оружие в учебное заведение?

Что случилось сегодня в Брянске

Утром 14-летняя Алина из восьмого класса взяла из дома помповое ружье «Бекас-3», зарегистрированное на отца, и охотничий нож. Она спокойно пронесла ружье в школу в тубусе для бумаг. Рамки на входе отсутствовали. Охранник ручным металлодетектором ученицу с тубусом не проверял.

На второй урок биологии Алина зашла с опозданием. С порога она начала стрелять. Уговоры учительницы не помогли. Девочка убила одноклассницу Марию и ранила пять учеников (трех мальчиков и двух девочек). После этого школьница совершила суицид.

Задержан отец Алины — 53-летний Дмитрий. Сейчас он допросе, силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье. Раньше мужчина работал охранником в ЧОПе. Полицейские также опрашивают сестру-близняшку Алины — Дашу. Она могла знать о планах сестры.

Как девочка пронесла оружие в гимназию

По данным SHOT, охраной гимназии № 5 в Брянске занималась ЧОО «Агентство Экскалибур».

«100 тысяч рублей в месяц платила школа за охрану. При этом последний договор, который есть в открытом доступе, заканчивается 30 ноября. Был ли он продлен — руководство школы и ЧОО комментировать SHOT отказались. Напомним, ранее наш источник сообщал, что на входе в школу не было рабочих рамок металлоискателя, поэтому ружье у Алины получилось пронести в школу без проблем. Охранник ручным металлодетектором ее не проверял», — отметил источник.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

SHOT также пообщался с руководителем одного из охранных предприятий, который уже очень давно работает в Брянске. Мужчина обратил внимание, что пятую гимназию никто из частников не хотел брать на контракт.

«С этой пятой гимназией в городе беда была — туда не хотели заходить ЧОПы, слишком много сложностей. Беда там из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде хорошо работающих рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного обзора камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом вроде кто-то все же согласился», — заявил он.

По словам учеников брянской гимназии № 5, нормальной охраны там никогда не было — ни камер, ни турникетов, пишет Mash.

«Разговоры о современной пропускной системе велись уже четвертый год, но как-то руки не доходили. На входе с 2010 года сидела только старенькая бабушка, которая иногда и не появлялась на месте. Помимо одноклассников, предварительно Алина ранила эту самую вахтершу и преподавательницу биологии, которая пыталась остановить девочку», — добавил источник.

По данным Readovka, отец школьницы пытался продать оружие в интернете за 8,5 тысячи рублей.

«Как она пронесла оружие в школу — другой вопрос, ученики говорят, что на постах охраны сидели пожилые женщины. Вопреки первоначальной информации СМИ, в школе рамки металлоискателя присутствуют, но отключены, поэтому о дробовике никто не узнал до самого последнего момента. Выяснилось, что у девочки с собой был также охотничий нож, который она сунула себе в сапог», — отметил источник.

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