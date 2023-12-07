Травля, издевательства. Почему школьница в Брянске расстреляла сверстников? Mash: устроившая стрельбу в Брянске восьмиклассница подвергалась травле

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Сегодня в гимназии № 5 города Брянска восьмиклассница расстреляла своих сверстников. Что могло стать причиной трагедии, какие новые подробности о ЧП?

«Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии № 5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в УМВД России по Брянской области

Что известно о стрельбе в гимназии Брянска

«Два человека погибло, еще четыре пострадали в результате стрельбы в гимназии № 5 Брянска. По нашей информации, всего ученица 8 „А“ сделала пять выстрелов из дробовика — она опоздала на урок биологии и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло все примерно в 09:15 утра. Один из четырех раненых мальчиков сейчас в реанимации. Второй погибший, помимо стрелявшей, был ее одноклассником. Школа оцеплена, всех учеников отпустили домой», — пишет Mash.

Восьмиклассница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3» в тубусе для бумаг, оружие она незаметно взяла у отца дома, сообщил SHOT.

«От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали пять человек, одна из раненых одноклассниц скончалась», — заявили в МВД республики.

Фото: Надежда Михеева/ТАСС

Что могло стать причиной трагедии

«Алина, которая открыла стрельбу в школе Брянска, была очень странной, не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками. Так ее характеризуют другие ученики», — передает SHOT.

Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной ученицей брянской гимназии, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. По словам источника, девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

«Устроившую стрельбу восьмиклассницу Алину А. травили в школе — по нашей информации, еще с начальных классов. Это могло стать одной из причин сегодняшней трагедии, так как огонь восьмиклассница открыла по мальчикам», — сообщил Mash.

Некоторые Telegram-каналы пишут, что над устроившей стрельбу ученицей долгое время издевались сверстники. Именно это и могло стать причиной случившегося, считают источники.

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