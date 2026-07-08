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08 июля 2026 в 21:05

У напавшего на школу в Баварии произошла осечка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подозреваемый в нападении на баварскую гимназию Шонгау подросток произвел один выстрел, после чего его оружие дало сбой, сообщил журналистам министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт. После этого, по его словам, подросток напал на людей с ножом, передает Daily Mirror.

Преступник приблизился к гимназии с огнестрельным оружием, произвел один выстрел, который никого не ранил. Затем оружие дало сбой, — сообщил Добриндт.

По его словам, две 13-летние девочки получили тяжелые ранения, но их жизни ничего не угрожает. Учителям и полиции удалось скрутить злоумышленника.

8 июля злоумышленник напал на гимназию города Шонгау в Баварии, которая расположена на юге Германии. Очевидцы утверждали о возможных признаках стрельбы.

До этого сообщалось, что российские власти планируют разработать механизм, который ограничит распространение материалов, описывающих нападения на школы, а также сцены насилия с участием детей. Кроме того, согласно инициативе, запрет распространяться будет на региональные СМИ и сообщества в соцсетях.

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