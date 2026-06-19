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19 июня 2026 в 16:13

Эстонский министр вызвала негодование из-за речи на русском языке

Кристина Каллас Кристина Каллас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
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Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас обратилась к выпускникам государственной гимназии на русском языке, чем вызвала негодование преподавателей, сообщает русскоязычный портал новостей Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR). Отмечается, что обучение в этом учреждении ведется только на эстонском.

Это поразило учителей школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке, — говорится в сообщении портала.

Уточняется, что педагоги местной гимназии были настолько возмущены поступком Каллас, что не запомнили сказанного ею. Учительница эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс заявила, что речь министра образования на русском оказалась шокирующей для всех присутствующих.

В конце 2022 года в Эстонии ввели закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык. Согласно новому постановлению, к 2030 году доля уроков на государственном языке не должна быть ниже 60%.

Ранее стало известно, что театр в Одессе оштрафовали за вывески на русском языке и русскоязычные посты на страницах социальных сете. При этом на данное учреждение не в первый раз составили протоколы.

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