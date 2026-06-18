Театр в Одессе оштрафовали за использование русского языка Одесский театр оштрафовали за вывески и сообщения на русском языке

Театр «Маски» в Одессе оштрафовали за вывески на русском языке и русскоязычные посты на страницах социальных сетей, сообщает пресс-служба языкового омбудсмена Елены Ивановской. Отмечается, что по результатам проверки было составлено четыре протокола.

Представительница уполномоченного по защите государственного языка сообщила о результатах выездной проверки Одесского театра. <…> Было составлено четыре протокола, – сказано в заявлении.

В офисе омбудсмена уточнили, что протоколы также были составлены за то, что один из сотрудников театра общался с посетителями на русском языке. Кроме того, были замечены вывески на «негосударственном языке» и русскоязычные сообщения на страницах культурного учреждения в социальных сетях. Отмечается, что в марте 2026 года этот же театр был оштрафован на 17 тыс. гривен (25 тыс. руб.) по результатам аналогичной проверки.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал «мерзкой историей» новый указ Владимира Зеленского о русском языке. Он отметил, что такой шаг показал неготовность Киева к вступлению в Евросоюз.