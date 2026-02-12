Появление в Харькове языковых патрулей вызвало недовольство среди местных жителей, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Источник отметил, что в их состав «набирают нацистов».

В Харькове нацистов набирают в «мовные патрули». К информации о наборе «инспекторов» местные жители отнеслись негативно и выразили мнение, что «Харьков будет говорить по-харьковски», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что такие патрули будут контролировать соблюдение языкового законодательства. По его словам, при выявлении и фиксации подобных нарушений «инспектора» смогут составлять административный протокол.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала уполномоченного по защите государственного языка Украины Елену Ивановскую. По словам дипломата, она была бы «крайне востребована в Третьем рейхе». Поводом стали высказывания Ивановской, которая возмутилась тем, что украинцы переходят на русский язык в бытовом общении, если этого не требует законодательство.

До этого Верховная рада Украины обратилась к правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей. За нарушение требования предусмотреть ответственность.