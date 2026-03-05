В России выявили две отрасли со средней зарплатой более 400 тысяч рублей

Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В материале говорится, что первые получали 458 тысяч, вторые — 411 тысяч.

Более 300 тысяч рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей) и международных организаций (334 тысячи).

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открылась вакансия курьера с оплатой от 277 тыс. рублей. Интернет-магазин ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей.

Ранее сообщалось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций.

Тем временем эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года. По ее данным, медианная заработная плата таких специалистов в указанный период достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.