Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 06:15

Нутрициолог рассказала, для кого может быть опасна ячневая каша

Нутрициолог Попова: ячневая каша опасна для людей с непереносимостью глютена

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ячневая каша строго противопоказана людям с непереносимостью глютена, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, также от этого блюда стоит временно отказаться пациентам с обострением гастрита, панкреатита и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Из-за содержания глютена ячневая каша категорически противопоказана людям с целиакией и чувствительностью к глютену. При гастрите, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ в стадии обострения от нее тоже лучше отказаться. Беременным женщинам стоит ограничить ее употребление из-за выраженного мочегонного эффекта. Чтобы крупа принесла максимум пользы, выбирайте цельнозерновые варианты, хорошо промывайте ячку перед варкой и не забывайте замачивать ее на несколько часов. Это снизит содержание фитиновой кислоты, мешающей усвоению минералов, — пояснила Попова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина заявила, что современные дети получают больше калорий, а, следовательно, больше энергии, чем могут потратить. Она отметила, что раньше образ жизни несовершеннолетних был более активным.

нутрициологи
советы
здоровье
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк пролил свет на подробности убийства Хаменеи
США стали применять оружие, бьющее по сознанию
Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта
IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика
Китай пообещал ударить по тайваньским сепаратистам
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у МО РФ 9 млрд рублей
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 76 украинских БПЛА
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Марочко раскрыл, как продвигается освобождение Попасной под Константиновкой
Раскрыты подробности нападения ВСУ на Ростовскую область
«Не менее 80 стихийных захоронений»: в ДНР нашли тела убитых ВСУ жителей
Врач раскрыла тревожные факты о воздействии пива на головной мозг
Раскрыто, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Онколог ответил, может ли ЭКО спровоцировать рак
Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году
В США сравнили операцию в Иране с игрой Call of Duty
Беглая белорусская оппозиция намерена выяснить расположение «Орешника»
Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов
Россиян предупредили о риске одновременной работы стиральной машинки и душа
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.