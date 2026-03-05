Нутрициолог рассказала, для кого может быть опасна ячневая каша Нутрициолог Попова: ячневая каша опасна для людей с непереносимостью глютена

Ячневая каша строго противопоказана людям с непереносимостью глютена, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, также от этого блюда стоит временно отказаться пациентам с обострением гастрита, панкреатита и прочими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Из-за содержания глютена ячневая каша категорически противопоказана людям с целиакией и чувствительностью к глютену. При гастрите, панкреатите и других заболеваниях ЖКТ в стадии обострения от нее тоже лучше отказаться. Беременным женщинам стоит ограничить ее употребление из-за выраженного мочегонного эффекта. Чтобы крупа принесла максимум пользы, выбирайте цельнозерновые варианты, хорошо промывайте ячку перед варкой и не забывайте замачивать ее на несколько часов. Это снизит содержание фитиновой кислоты, мешающей усвоению минералов, — пояснила Попова.

