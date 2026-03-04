Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 06:30

Назван неочевидный продукт, снижающий уровень холестерина

Нутрициолог Попова: бобы мунг улучшают работу сердечно-сосудистой системы

Фото: Rezeda Kostyleva/Global Look Press
Бобы мунг, известные также как маш, способны улучшать работу сердечно-сосудистой системы и снижать уровень «плохого» холестерина в крови, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. По ее словам, этот представитель бобовых культур редко попадает в поле зрения покупателей, хотя является рекордсменом по содержанию легкоусвояемого белка.

Маш, он же бобы мунг, не очень часто попадает в поле зрения посетителей магазинов продуктов. Но те, кто заботится о здоровье, уже оценили этого представителя семейства бобовых. Маш — рекордсмен по содержанию легкоусвояемого белка, что делает его идеальным вариантом для тех, кто хочет разнообразить рацион без мяса. В плодах бобов мунг до 24 граммов белка на 100 граммов продукта, он усваивается организмом почти на 91%. Это делает бобы незаменимыми для вегетарианцев и спортсменов. Регулярное употребление маша улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая уровень «плохого» холестерина и укрепляя стенки сосудов, — пояснила Попова.

Эксперт отметила, что благодаря высокому содержанию клетчатки маш мягко очищает кишечник. По словам нутрициолога, продукт является мощным антиоксидантом, а для женщин бобы особенно ценны фолиевой кислотой и железом, поддерживающими гормональный фон.

Какими полезными свойствами обладает маш? Благодаря высокому содержанию клетчатки продукт мягко чистит кишечник и выводит токсины. Он способен модулировать микробиоту кишечника, подавляя рост патогенных бактерий. Еще это мощный антиоксидант: проростки маша снижают активность свободных радикалов до 30%. Для женщин бобы мунг ценны фолиевой кислотой и железом, которые поддерживают гормональный фон и облегчают состояние в критические периоды. Их не обязательно готовить — достаточно замочить на сутки, и вы получите прекрасную «живую» добавку в любой зеленый салат, — подытожила Попова.

Ранее нутрициолог, член центра отраслевой экспертизы «Пиканты» Юлия Чернобровкина заявила, что весной лучше отдать предпочтение продуктам, богатым триптофаном и витаминами группы B. По ее словам, также нужно помнить о риске дефицита магния.

нутрициологи
питание
советы
здоровье
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
