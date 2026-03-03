Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью

На самом деле финики, сиропы для кофе, макадамия, семечки и гранола отличаются высокой калорийностью, заявил «Газете.Ru» нутрициолог Юрий Брабечан. По его словам, многие люди заблуждаются, считая эти продукты безобидными для фигуры.

Многие люди говорят «да я почти ничего не ем», и при этом незаметно набирают плюс 500–800 ккал в день, потому что есть целая категория продуктов, которые воспринимаются как ерунда, а по факту тянут на серьезные цифры. Например, один финик — это 20–25 ккал, горсточка из шести — восьми штук — это уже 120–200 ккал, и она улетает за две минуты. Если вы пьете латте, то один такой стакан тянет на 150–250 ккал. Пара «кофеечков» — это полноценный прием пищи по калориям, — предупредил Брабечан.

Он добавил, что маркетинг преподносит гранолу как фитнес-завтрак, однако в реальности 100 г этого продукта — это 400–500 ккал из-за сахара, меда, масел и орехов. А всего 30 г макадамии превращаются в 200 с лишним ккал, которые незаметно съедаются под фильм. Пачка семечек — порядка 200 г, в свою очередь, содержит 750–1000 ккал, при этом зачастую такой перекус даже не воспринимают за прием пищи.

