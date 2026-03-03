Кровавая луна сегодня, 3 марта: где можно увидеть, опасно ли для глаз

Некоторые жители России сегодня, 3 марта, смогут наблюдать полное лунное затмение, или кровавую луну, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о кровавой луне 3 марта, где можно наблюдать

По информации ученых ИКИ РАН, сегодня можно наблюдать очередное, уже третье в 2026 году полнолуние.

«Если вам посчастливится увидеть на небе Луну в интервале с 12:50 до 16:17 по московскому времени, то вы увидите лунное затмение, которое с 14:04 до 15:03 будет еще и полным. Для этого потребуется жить, к счастью, нет, не за полярным кругом, как во время последнего солнечного затмения, а просто к востоку от Уральских гор. В европейской части страны никаких шансов нет: раз нет Луны, то нет и затмения. Отчасти компенсировать это получится 28 августа, когда ситуация перевернется, — второе и последнее в этом году затмение Луны, которое произойдет в этот день, будет, наоборот, видно», — отметили специалисты.

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков пояснил, что сегодня полнолуние совпадает с лунным затмением, поэтому данное явление принято называть кровавой луной червя.

«В момент полной фазы Луна будет находиться в созвездии Льва. Мартовское полнолуние традиционно называют луной червя. В этом году оно совпадает с полным лунным затмением, поэтому его можно назвать кровавой луной червя», — рассказал он в беседе с krsk.aif.ru.

Жители европейской части России, включая Москву и Санкт-Петербург, увидеть кровавую луну не смогут, потому что на широте столицы во время прохождения затмения Луна будет находиться под горизонтом.

Почему Луна становится красной

Лунное затмение происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной, отбрасывая тень на свой спутник. Полное затмение случается, когда Луна полностью входит в самую темную часть земной тени — умбру.

Красный оттенок объясняется физическим процессом, когда солнечный свет, проходя через земную атмосферу, рассеивается. Синие и зеленые лучи рассеиваются сильнее, а красные, как самые длинноволновые, проходят сквозь атмосферу и достигают Луны, окрашивая ее в медно-оранжевые тона. Интенсивность окрашивания зависит от состояния атмосферы и высоты спутника над горизонтом.

Для наблюдения затмения не требуется специальных защитных очков — это абсолютно безопасно для глаз. Луна видна невооруженным глазом, но для более детального рассмотрения поверхности рекомендуется использовать бинокль или телескоп.

