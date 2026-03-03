Рейс Flydubai доставил россиян домой

Еще один рейс авиакомпании из ОАЭ Flydubai FZ 951 А совершил посадку в столичном аэропорту «Внуково», следует из информации на табло авиагавани. Самолет доставил граждан России на родину.

Прибыл, — говорится на табло о соответствующем рейсе.

Ранее сообщалось, что авиационное сообщение между Россией и четырьмя государствами Ближнего Востока удалось восстановить. В число этих стран вошли Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман и Иордания. В то же время полеты в Израиль, Иран, Катар и Бахрейн пока приостановленны. Первые рейсы из ОАЭ и Омана после начала эскалации конфликта в регионе были выполнены вечером 2 марта.

До этого СМИ писали, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке по всему миру отменили более 11 тыс. авиарейсов. Авиаперевозчики столкнулись с трудностями, которые многократно превосходят последствия предыдущих региональных конфликтов. Изменение маршрутов в обход региона увеличивает время нахождения лайнеров в воздухе. Это ведет к перерасходу топлива и сбоям в жестко установленных графиках полетов.