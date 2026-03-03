Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 14:41

Одна буква едва не сорвала планы туристов по спасению из ОАЭ

Россиянку не хотели пускать в самолет в Москву из-за ошибки в билете

Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево Пассажиры на выходе из зоны прилета международных рейсов в аэропорту Шереметьево Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В московском аэропорту Шереметьево приземлился первый с начала военной операции США против Ирана рейс из Абу-Даби, передает телеканал РБК. Россиянка рассказала, что из-за ошибки в билете ее едва пустили на самолет.

Мы просто в последний момент получили сообщение от других отдыхающих, с которыми в отеле пересеклись. Они нам прислали сообщение. А регистрацию проходили ужасно. Ужасно проходили регистрацию. Там ошиблись в одной букве, и нас не сажали, — объяснила пассажирка.

Ранее стало известно, что через границу Ирана с Азербайджаном выехали 127 граждан России. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев. Всего за период с 28 февраля по утро 3 марта республику покинули 615 человек, включая 157 азербайджанцев и 458 иностранцев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Али Асадовым поблагодарил Баку за содействие в вывозе россиян из Ирана. Они также обсудили развитие двусторонних экономических связей и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

