Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Беру творог, яйца и изюм — и готовлю запеканку прямо в духовке, без манки, которая внутри получается как настоящий чизкейк. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или лёгкого десерта. Его необычность в том, что благодаря взбитым белкам и творогу запеканка поднимается так пышно, что соседи думают, будто я пеку бисквит. Получается обалденная вкуснятина: румяная золотистая корочка, а под ней — нежнейшая, влажная, бархатистая текстура, которая буквально тает во рту. Ванильный аромат и сочные изюминки делают каждый кусочек настоящим наслаждением. Эта запеканка ничем не уступает изысканному чизкейку, но готовится в разы проще и быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 3 яйца, 100 г сахара, 50 г изюма, 2 ст. ложки крахмала (кукурузного или картофельного), ванилин, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с творогом, сахаром, крахмалом и ванилином до однородности. Изюм замочите в горячей воде на 10 минут, обсушите и добавьте в творожную массу. Белки взбейте с солью в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную смесь. Вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут до румяной корочки. Дайте полностью остыть в форме — тогда запеканка станет ещё нежнее и будет легко резаться.

