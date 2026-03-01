Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 марта: где сбои в России

Сегодня, 1 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 1 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 1 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 1 марта поступило от пользователей МТС. Порядка 34% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 13% — на Краснодарский край, 10% — на Санкт-Петербург, 5% — на Татарстан и Архангельскую область, 4% — на Хабаровский край, 3% — на Московскую, Ростовскую, Нижегородскую и Ярославскую области, 2% — на Приморский край, Северную Осетию, Новгородскую, Иркутскую, Омскую и Новосибирскую области, 1% — на Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую и Самарскую области.

Почему не работает мобильный интернет 1 марта

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — объяснили в оперштабе Краснодарского края.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников над российскими регионами. Восемь БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, по семь — над территориями Белгородской и Курской областей, по два — над Тульской и Орловской областями, один — над Ростовской областью.

Когда снимут ограничения с мобильного интернета

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, что нельзя назвать конкретную дату и время восстановления работы мобильного интернета, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории РФ.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — уточнил он.

Полноценную работу операторы связи восстанавливают исходя из оперативной обстановки и после отмены режима беспилотной опасности.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

