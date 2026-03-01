Ормузский пролив: чем важен, влияние на инфляцию, плюсы блокады для России

Движение нефтетанкеров в Ормузском проливе на юге Ирана остановилось на фоне военной операции США и Израиля против Тегерана. Что об этом известно, какие могут быть последствия?

Что известно о блокировке Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции сообщил о закрытии Ормузского пролив для прохода судов после нападения на Иран.

Позднее член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи заявил, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для нефтяных танкеров. При этом он подчеркнул, что военные силы США остаются законной целью Ирана.

Резаи уточнил, что правительство позволит судам осуществлять транзит через этот стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном, «до дальнейшего уведомления».

1 марта в Ормузском проливе начал тонуть танкер Skylight под флагом Палау после прямого попадания иранской ракеты. По данным государственной телерадиокомпании Ирана IRIB, судно было атаковано при попытке пересечь закрытую зону.

На фоне удара по танкеру в районе Ормузского пролива скопились не менее 150 нефтяных судов, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижение морского транспорта. Танкеры остановились в открытых водах, не входя в акваторию пролива.

Какую роль выполняет Ормузский пролив, чем важен

Ормузский пролив находится на северо-западе Индийского океана и соединяет Персидский и Оманский заливы с Аравийским морем. Через него осуществляется танкерная перевозка нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива — Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ.

Этот морской путь обеспечивает до 40% мировой морской торговли нефтью, поэтому Минэнерго США называет его самым важным маршрутом перевозки нефти в мире.

На сегодняшний день только Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран располагают трубопроводами, способными доставлять нефтепродукты в обход Ормузского пролива.

Как блокада Ормузского пролива повлияет на инфляцию и цены на нефть

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что блокада Ормузского пролива грозит ростом инфляции во всем мире, что побудит инвесторов вкладываться в покупку американского доллара, стоимость которого будет расти.

«Этим маршрутом идет до 20% всей мировой нефти, поэтому, если Ормузский пролив не будет в ближайшее время разблокирован, цена за баррель непременно поползет вверх. Можно прогнозировать для марки Brent увеличение до 100 долларов. Резкий скачок приведет к росту инфляции во всем мире, и инвесторы будут стараться вложиться в самые надежные активы, одним из которых в данный момент, как ни хотелось бы иного, является как раз американский доллар. Получается, его стоимость вырастет. Но для России этот процесс будет нивелирован увеличением нефтяных цен, то есть вряд ли всерьез повлияет на котировки американской валюты внутри нашей страны», — пояснил парламентарий.

Какая может быть польза блокады пролива для России

С российской нефти могут временно снять санкции из-за введенной Ираном блокады Ормузского пролива, заявил политолог Артур Демчук.

«Не исключено, что на какое-то время, например, могут быть даже сняты санкции на поставки российской нефти, чтобы, например, Индия та же и, допустим, Китай могли беспрепятственно покупать эту нефть на короткий период», — предположил он.

