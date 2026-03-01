Посольство РФ поблагодарило Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Посольство России поблагодарило власти Азербайджана за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана. Как сообщает диппредставительство в Telegram-канале, россияне выезжают через пункт пропуска в Астаре.

Хотели бы выразить благодарность азербайджанской стороне за содействие, в том числе за оперативное рассмотрение вопросов по выдаче разрешений на пересечение границы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Баку оперативно рассматрели вопросы выдачи разрешений на пересечение границы.

Ранее стало известно, что Азербайджан к настоящему моменту выдал разрешение на пересечение границы с Ираном примерно 500 гражданам России, среди них есть и представители бизнеса. Разрешения оформляются на основании запросов со стороны Москвы.

До этого стало известно, что Азербайджан вывез из Ирана саудовских дипломатов. Всего удалось эвакуировать порядка 60 своих граждан, а также пять граждан Таджикистана, итальянца и 10 представителей дипломатической миссии Саудовской Аравии.