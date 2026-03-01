Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 18:07

Стало известно о первых жертвах в рядах армии США в иранском конфликте

CENTCOM: трое солдат армии США погибли в ходе операции в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. В посте, который CENTCOM опубликовал в соцсети Х уточняется, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.

Во время операции «Эпическая ярость» были убиты трое военнослужащих США, еще пятеро получили серьезные ранения, — говорится в публикации.

Кроме того, некоторые военные получили незначительные ранения — у них осколочные раны и контузии, вскоре они вернутся к службе. В CENTOM добавили, что военная операция продолжается и армия США намерена дать решительный ответ.

1 марта иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Позднее Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал авианосец Военно-морских сил США Abraham Lincoln четырьмя баллистическими ракетами. КСИР также пообещал превратить «сушу и море в кладбище для агрессоров-террористов».

США
Иран
Ближний Восток
боевые действия
