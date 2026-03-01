Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 19:31

Небензя жестко и четко донес до ООН позицию России по Ирану

Сенатор Карасин: Небензя жестко выступил в ООН против действий США в Иране

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи по поводу событий в Иране было жестким и четким, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, российский дипломат поставил под сомнение западные тезисы о якобы исходящей от Ирана «ядерной угрозе».

Будет интересно познакомиться с выступлениями и других представителей в Совете Безопасности ООН. Пока же Германия, Франция и Британия ограничились заявлениями о непричастности к ударам по Ирану. Слабовато для таких держав, — добавил сенатор.

Ссылаясь на официальные данные МАГАТЭ, Небензя подчеркнул, что Иран всегда был готов к конструктивному диалогу, в то время как обвинения в разработке атомного оружия остаются голословными манипуляциями со стороны США. В финале своего выступления дипломат прямо потребовал от США и Израиля немедленно прекратить агрессию против Исламской Республики.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США, Израиль и Иран должны немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.

ООН
США
Василий Небензя
Иран
сенаторы
