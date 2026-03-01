Отели в ОАЭ начали выселять российских туристов после ударов Ирана

Отели в Дубае и Шардже начали выселять туристов сразу после окончания оплаченного срока, даже если те не могут улететь из-за закрытого неба, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Вице-президент АТОР Артур Мурадян пояснил, что туристические операторы вынуждены самостоятельно искать своим клиентам новые варианты размещения.

Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится решать вопрос с проживанием и искать свободные номера в отелях своими силами, — отметил он.

При этом власти Абу-Даби официально обязали гостиницы продлевать проживание туристам, застрявшим из-за ограничений на перелеты. В Дубае и Шардже аналогичных распоряжений пока не поступало.

Ранее стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман, но «спасительная поездка» может обойтись в $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека. Однако, по мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.