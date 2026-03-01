США и Израиль атаковали больницу в Тегеране США и Израиль нанесли воздушный удар по больнице Ганди в Тегеране

США и Израиль нанесли групповой воздушный удар по больнице Ганди в центре Тегерана, передает агентство Tasnim. Информация о масштабах разрушений и пострадавших в сообщении не приводится.

США и Израиль вечером 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о проведении ответной операции, а новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази — о джихаде против США и Израиля.

В частности, в КСИР сообщили, что Иран нейтрализовал военную базу США Али аль-Салем в Кувейте. Также военные силы поразили еще три инфраструктурных объекта.

Перед этим иранские военные нанесли удар в порту Джебель‑Али в Дубае. Позже в Сети появились спутниковые снимки, которые показали масштаб повреждений в одном из крупнейших торговых узлов Персидского залива. Задымление и пожары затронули несколько складских участков.

До этого атаке подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились судна — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.