США и Израиль ударили по зданию полиции около Тегерана

США и Израиль атаковали здание полиции в городе Рей, расположенном около Тегерана, сообщило агентство Tasnim. По предварительной информации, в результате удара есть погибшие. Пострадавшие могут оставаться под завалами, повреждения получили также рядом стоящие здания.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по школе в Минабе. По его данным, в результате атаки погибли более 140 учениц. Глава ведомства добавил, что происходящее сейчас — это самооборона.

До этого агентство Tasnim опубликовало фотографию внучки верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Девочка, которой исполнилось 14 месяцев, погибла 28 февраля в результате совместной военной операции США и Израиля против республики. Также в результате ударов по Ирану погибли дочь и зять верховного лидера страны. О смерти Хаменеи стало известно 1 марта.

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны.