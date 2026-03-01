Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026

В Херсонской области при атаке ВСУ погибла молодая учительница

Сальдо: атака ВСУ на Херсонскую область унесла жизнь активистки Вельмамедовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинские военнослужащие атаковали территорию Херсонской области и убили молодую учительницу, активистку «Молодой Гвардии Единой России» Веронику Вельдамедову, написал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Девушка работала педагогом в селе Железный Порт.

Вельмамедова приехала в Херсонскую область еще в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». Она учила детей в сельской школе, и, по словам губернатора, ребята ее очень любили и ценили.

Завершив волонтерскую миссию, осталась жить и трудиться у нас. Светлый, неравнодушный человек — она быстро стала своей среди жителей Херсонщины, всегда помогала людям и вкладывала душу в то, чем занималась, — написал Сальдо.

Сальдо выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Обстоятельства трагедии и тип атаки все еще уточняются.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проинформировал, что в результате атаки ударного беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины пострадали жители Ясиноватского округа и Докучаевска. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

