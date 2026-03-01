Выросло число погибших и пострадавших при атаке на иранскую школу

Выросло число погибших и пострадавших при атаке на иранскую школу Mizan: число погибших при ударе по школе в иранском Минабе выросло до 165

Количество жертв удара Соединенных Штатов и Израиля по школе в иранском городе Минаб, нанесенного 28 февраля, достигло 165 человек, сообщило со ссылкой на местную прокуратуру агентство Mizan. Еще 96 человек получили ранения различной степени тяжести.

Трагедия разыгралась в школе, где в момент удара могли находиться дети, учителя и технический персонал. Точное число погибших и пострадавших среди учащихся пока не уточняется.

По данным прокуратуры провинции, спасательные службы продолжают разбор завалов. Однако шансов найти выживших становится все меньше.

Удар по гражданскому объекту стал одним из самых кровавых эпизодов масштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля. Помимо школы в Минабе, удары пришлись по жилым кварталам Тегерана, военным объектам и резиденции верховного лидера Али Хаменеи, который погиб. Иран объявил 40-дневный траур и пообещал ответить на преступление.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что атака на ядерный центр Димона в Израиле может стать местью Ирана за убийство Хаменеи. Он отметил, что для удара Иран может использовать гиперзвуковые ракеты Fattah. Особо острая фаза противостояния может наступить через две недели, когда израильские военные израсходует зенитные ракеты.