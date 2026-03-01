Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране Трамп: военная операция США в Иране может занять около четырех недель

Военная операция в Иране может занять у американских военных около четырех недель, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Daily Mail. В ходе беседы республиканец также коснулся текущих успехов в противостоянии.

Это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность [операции], на это уйдет четыре недели или меньше, — заявил американский лидер.

Он отметил, что операции идут строго по намеченному плану, а результаты по устранению иранского руководства превзошли ожидания. По его данным, речь идет о гораздо более значительных цифрах, чем предполагалось изначально. Кроме того, американский лидер сообщил о состоявшихся телефонных переговорах с лидерами ключевых стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию.

Ранее Трамп указал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

До этого Трамп информировал, что Соединенные Штаты в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона.