Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 23:31

Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране

Трамп: военная операция США в Иране может занять около четырех недель

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Военная операция в Иране может занять у американских военных около четырех недель, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью Daily Mail. В ходе беседы республиканец также коснулся текущих успехов в противостоянии.

Это займет около четырех недель. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому, несмотря на всю сложность [операции], на это уйдет четыре недели или меньше, — заявил американский лидер.

Он отметил, что операции идут строго по намеченному плану, а результаты по устранению иранского руководства превзошли ожидания. По его данным, речь идет о гораздо более значительных цифрах, чем предполагалось изначально. Кроме того, американский лидер сообщил о состоявшихся телефонных переговорах с лидерами ключевых стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию.

Ранее Трамп указал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

До этого Трамп информировал, что Соединенные Штаты в одно мгновение ликвидировали 48 лиц, занимающих руководящие должности в стране. По его словам, не все могут осознать, с каким успехом прошла операция Вашингтона.

Дональд Трамп
Иран
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
«Ожидаем жертв»: Трамп озвучил базовые последствия атаки против Ирана
Стало известно, почему россиян пока что не эвакуируют из Израиля
Обломки БПЛА рухнули на жилой дом в Краснодарском крае
Похоронил СССР и ушел: за что Россия никогда не простит Горбачева
Составлен список российских звезд, которые находятся под обстрелами в Дубае
Американский авианосец «ушел» после решительной операции КСИР
КСИР заявил о десятках погибших в Хайфе в результате иранского удара
«Евротройка» пригрозила Ирану из-за ударов по союзникам
КСИР заявил о новых прорывах в противостоянии с США и их союзниками
Трамп обозначил сроки проведения военной операции в Иране
Средства ПВО уничтожили почти 60 дронов ВСУ над регионами России
Иран лишился семерых генералов во время атаки США и Израиля
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.