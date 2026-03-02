Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе Дуров: Дубай под обстрелами безопаснее Европы

Основатель Telegram Павел Дуров в социальной сети Х сравнил уровень безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах и европейских странах. По мнению бизнесмена, даже несмотря на текущую напряженную обстановку, ОАЭ выигрывают по этому показателю у спокойных, на первый взгляд, городов Европы.

Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай статистически безопаснее, даже несмотря на ракетные обстрелы. С нетерпением жду возвращения, — написал он.

Бизнесмен отметил, что временный отъезд из Дубая лишил его возможности наблюдать за местными «фейерверками», намекая на работу ПВО. По мнению Дурова, он подвергся гораздо более серьезным рискам, связанным с криминогенной обстановкой в Европе.

Ранее стало известно, что российский теннисист Андрей Рублев не может покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства над регионом. В ловушке оказались и другие звезды мирового тенниса. Помимо Рублева, Дубай не могут покинуть финалист турнира Таллон Грикспор, финн Харри Хелиеваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало, хорват Мате Павич, а также официальные лица и журналисты.