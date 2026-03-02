КСИР объявил о перехвате второго американского беспилотника КСИР: силы ПВО Ирана сбили второй американский дрон MQ-9 Reaper за сутки

Средства противовоздушной обороны Ирана поразили еще один разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper Вооруженных сил США, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это уже второй аналогичный летательный аппарат, уничтоженный в воздушном пространстве провинции Исфахан за сутки.

Еще один беспилотник MQ-9 Reaper был сбит в провинции Исфахан, — говорится в заявлении.

Помимо американских дронов, КСИР отчитался об успешных действиях против израильских разведывательных аппаратов. По обновленным данным, общее количество сбитых беспилотников Hermes достигло 20 единиц.

Ранее стало известно, что американский авианосец «Авраам Линкольн» после атаки четырьмя крылатыми ракетами был вынужден покинуть район базирования. Флагман ВМС США направился в сторону Индийского океана. Иранские военные подчеркнули, что удар был нанесен высокоточным оружием и достиг поставленных целей.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что удары по Хайфе привели к значительным жертвам. По информации иранских военных, погибли по меньшей мере 40 человек и около 60 получили ранения.