Британия пошла навстречу США в конфликте с Ираном Британия разрешила США бить по Ирану со своих военных баз

Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады, сообщил в социальной сети Х премьер-министр Британии Кир Стармер. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.

Глава британского правительства пояснил, что решение продиктовано соображениями защиты союзников в регионе Персидского залива. Предоставление инфраструктуры он назвал актом коллективной самообороны, соответствующим международному праву, который позволит защитить около 200 тыс. британцев, проживающих в ближневосточных странах. Стармер добавил, что единственным способом остановить угрозу является уничтожение ракет в месте их запуска.

Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону, — констатировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.