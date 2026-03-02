Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 01:52

Британия пошла навстречу США в конфликте с Ираном

Британия разрешила США бить по Ирану со своих военных баз

Флаг Великобритании Флаг Великобритании Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные объекты для атак на иранские ракетные склады, сообщил в социальной сети Х премьер-министр Британии Кир Стармер. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство не станет напрямую участвовать в боевых действиях против Тегерана, так как учло печальный опыт иракской кампании.

Глава британского правительства пояснил, что решение продиктовано соображениями защиты союзников в регионе Персидского залива. Предоставление инфраструктуры он назвал актом коллективной самообороны, соответствующим международному праву, который позволит защитить около 200 тыс. британцев, проживающих в ближневосточных странах. Стармер добавил, что единственным способом остановить угрозу является уничтожение ракет в месте их запуска.

Соединенные Штаты запросили разрешение использовать британские базы для этой конкретной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение одобрить эту просьбу, чтобы не допустить запуска ракет Ираном по всему региону, — констатировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп указал, что новое руководство Ирана вышло на связь с Вашингтоном с предложением о переговорах. Он отметил, что согласился на диалог, однако упрекнул Тегеран в промедлении.

Кир Стармер
США
Иран
Британия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жесткий ультиматум, сроки операции, потери: новые заявления Трампа по Ирану
Дипломат раскрыл планы России в Арктике
Нефть марки Brent обновила максимум с 2025 года
Стало известно о взрывах в международном аэропорту Багдада
Британская авиабаза могла попасть в центр «разборок» между США и Ираном
Медики озвучили число пострадавших при атаке Ирана на Иерусалим
Британия пошла навстречу США в конфликте с Ираном
«Неоправданная агрессия»: соседи пригрозили Ирану из-за атак в регионе
ПВО отразила массовую атаку с воздуха на Сочи
«Хотят сдаться»: Трамп сделал хвастливое заявление об иранских военных
Местный житель пострадал при атаке ВСУ на Новороссийск
КСИР объявил о перехвате второго американского беспилотника
«Не на этой неделе»: Трамп высокомерно «осадил» вышедший на переговоры Иран
Налет БПЛА на Новороссийск 2 марта: попадание в многоэтажку, что известно
Куда поехать в отпуск на море за границу весной 2026-го: топ-6 стран, цены
Загадка смерти великого борца: что на самом деле случилось с Сайтиевым
«Самые счастливые»: российские туристы чудом избежали ударов в Дубае
В России сообщили о попытках диверсий на двух газопроводах
Спецборт МЧС вывезет из Египта десятки эвакуированных из Израиля россиян
Дуров сравнил безопасность в Дубае и Европе
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Ближний Восток

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.