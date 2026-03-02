Озвучена стоимость вылета чартером из Омана в Москву РБК: стоимость вылета чартером из Омана в Москву достигла €20 тыс. за место

Стоимость эвакуации из Омана в Россию достигла астрономических цифр, пишет РБК. На онлайн-платформе бронирования бизнес-джетов GetJet появилось предложение: кресло на чартерном Ту-204 из Маската в Москву продается за €20 тыс. (1,6 млн рублей).

Борт принадлежит Центру подготовки космонавтов, который сдает его в аренду. Однако окончательную цену за билет устанавливает брокер.

Кто полетит на данном рейсе и по какой цене брокер продаст билеты конечному потребителю — эти решения принимаются на стороне заказчика, — заявили в ЦПК.

Рейс запланирован на 2 марта, воздушное пространство Омана пока открыто, но с возможными ограничениями. По состоянию на вечер воскресенья в самолете оставалось восемь свободных мест.

В обычных условиях аренда всего борта такой конфигурации стоила $150–200 тыс. (11,5–15,4 млн рублей), а сейчас только выручка от продажи кресел может достичь €1,9 млн (159 млн рублей). Борт рассчитан на 94 пассажира.

Рост цен спровоцирован закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока после начала операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов Тегерана. Аэропорт Маската закрыт, Oman Air отменила рейсы.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах Дубая резко увеличился спрос на бутилированную воду, яйца, нарезки и замороженные продукты. По словам туристов, некоторые люди начали закупаться тележками.