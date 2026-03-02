Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 02:08

Стало известно о взрывах в международном аэропорту Багдада

Al Hadath: в зоне безопасности международного аэропорта Багдада произошли взрывы

Международный аэропорт Багдада Международный аэропорт Багдада Фото: John Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В районе международного аэропорта Багдада прогремели несколько взрывов, сообщил телеканал Al Hadath. Инцидент произошел в зоне безопасности воздушной гавани. Источники канала не исключают, что целью могли стать военные объекты, находящиеся в указанном районе, и не снимают с повестки версию о ракетном ударе.

Однако иракский новостной портал Shafaq приводит иные данные. Согласно сведениям его источников, сработала система противовоздушной обороны на американском логистическом объекте, который расположен вблизи аэропорта.

Система ПВО перехватила и сбила беспилотник, который пытался войти в зону безопасности, — заявили собеседники портала.

На данный момент официальные ведомства не сообщают о пострадавших или разрушениях в результате произошедшего. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее стало известно, что в Багдаде раздались взрывы на фоне протестов у посольства США. По предварительным данным, поврежден мост. Известно, что митингующие выступают против действий американской стороны на Ближнем Востоке. Они пытаются прорваться к посольству, силовики в ответ используют газ.

Багдад
взрывы
аэропорты
Ирак
