Стало известно о взрывах в международном аэропорту Багдада

Стало известно о взрывах в международном аэропорту Багдада Al Hadath: в зоне безопасности международного аэропорта Багдада произошли взрывы

В районе международного аэропорта Багдада прогремели несколько взрывов, сообщил телеканал Al Hadath. Инцидент произошел в зоне безопасности воздушной гавани. Источники канала не исключают, что целью могли стать военные объекты, находящиеся в указанном районе, и не снимают с повестки версию о ракетном ударе.

Однако иракский новостной портал Shafaq приводит иные данные. Согласно сведениям его источников, сработала система противовоздушной обороны на американском логистическом объекте, который расположен вблизи аэропорта.

Система ПВО перехватила и сбила беспилотник, который пытался войти в зону безопасности, — заявили собеседники портала.

На данный момент официальные ведомства не сообщают о пострадавших или разрушениях в результате произошедшего. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее стало известно, что в Багдаде раздались взрывы на фоне протестов у посольства США. По предварительным данным, поврежден мост. Известно, что митингующие выступают против действий американской стороны на Ближнем Востоке. Они пытаются прорваться к посольству, силовики в ответ используют газ.