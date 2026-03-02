Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 02:44

Движение поездов в Прикамье приостановлено из-за аварии на путях

СвЖД: из-за схода с рельсов 10 грузовых вагонов под Пермью задерживаются поезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На перегоне Ферма — Бахаревка в Пермском крае произошел сход 10 вагонов грузового состава, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). ЧС случилась в хвостовой части, в результате чего оказался задет локомотив технического электропоезда, следовавшего по соседнему пути. Из-за случившегося возможны корректировки в графике движения пассажирских поездов.

Пострадавших нет. Движение на перегоне приостановлено, говорится в публикации.

В настоящий момент на месте инцидента работают восстановительные поезда. Для выяснения всех обстоятельств и координации работ в компании РЖД создан оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. По данным оператора, никто в результате происшествия не пострадал. К месту ЧП выдвинулись пожарные и восстановительные поезда, движение через станцию временно приостановлено.

До этого железнодорожники полностью завершили восстановительные работы на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области и открыли движение по второму пути после схода 21 вагона грузового поезда. Поезда курсируют в штатном режиме. Инцидент обошелся без пострадавших.

