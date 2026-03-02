Посол предупредил о планах НАТО устроить России морскую блокаду

Москва располагает данными о том, что страны Североатлантического альянса прорабатывают сценарии ограничения судоходства для российских кораблей, рассказал газете «Известия» посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. По словам дипломата, эти действия уже выходят за рамки международного права и создают прямые угрозы стратегическим коммуникациям РФ.

Страны НАТО обладают значительными военно-морскими потенциалами. <...> Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя, — указал дипломат.

Корчунов сообщил, что Осло последовательно ужесточает политику в отношении российского присутствия на Шпицбергене. Норвежские власти создают препятствия для работы треста «Арктикуголь», ограничивают свободу передвижения и хозяйственную деятельность на архипелаге. Параллельно с этим фиксируется наращивание военного потенциала: участились полеты норвежской военной авиации и заходы боевых кораблей, в том числе в рамках натовских миссий.

Как подчеркнул Корчунов, Россия имеет необходимые ресурсы и арсенал средств для защиты своих интересов в Арктике. Дипломатическое противодействие этим планам уже ведется на международных площадках при поддержке стран, которые разделяют неприятие неоколониальных амбиций Запада.

Ранее сообщалось, что внутри блока НАТО обострились противоречия по вопросам Арктики. Разногласия между арктическими странами Альянса усилились, в том числе в территориальной сфере.