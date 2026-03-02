«Очень агрессивный»: онколог рассказал, куда метастазирует рак желудка Онколог Загаштоков: рак желудка чаще всего метастазирует в печень и легкие

Рак желудка чаще всего метастазирует в печень и легкие, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. Специалист пояснил, что это связано с анатомическими особенностями кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта.

Опухоль желудка очень агрессивна и любит распространяться по брюшной полости. Основные пути: по лимфе — в лимфоузлы, по крови и имплантационный — когда клетки «оседают» на брюшине. Главная мишень — печень, так как кровь от желудка по воротной вене в первую очередь поступает именно туда. Кроме того, рак желудка часто метастазирует в легкие, брюшину, кости, а также дает специфические метастазы — в яичники, в пупок и в левую надключичную область. Это связано с особенностями лимфооттока, — пояснил Загаштоков.

