02 марта 2026 в 04:20

«Очень агрессивный»: онколог рассказал, куда метастазирует рак желудка

Онколог Загаштоков: рак желудка чаще всего метастазирует в печень и легкие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рак желудка чаще всего метастазирует в печень и легкие, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. Специалист пояснил, что это связано с анатомическими особенностями кровоснабжения органов желудочно-кишечного тракта.

Опухоль желудка очень агрессивна и любит распространяться по брюшной полости. Основные пути: по лимфе — в лимфоузлы, по крови и имплантационный — когда клетки «оседают» на брюшине. Главная мишень — печень, так как кровь от желудка по воротной вене в первую очередь поступает именно туда. Кроме того, рак желудка часто метастазирует в легкие, брюшину, кости, а также дает специфические метастазы — в яичники, в пупок и в левую надключичную область. Это связано с особенностями лимфооттока, — пояснил Загаштоков.

Ранее хирург Джеймс Кинросс заявил, что для своевременного обнаружения ранних симптомов рака кишечника важно тщательно отслеживать любые изменения в стуле. Врач настоятельно рекомендовал следить за его частотой, консистенцией, формой и цветом.

