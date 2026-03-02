Зимняя Олимпиада — 2026
Биография, измены женам, молчание об СВО: где сейчас актер Евгений Дятлов

Евгений Дятлов Евгений Дятлов Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Актер Евгений Дятлов, прославившийся благодаря съемкам в сериале «Улицы разбитых фонарей», 2 марта отмечает 63-й день рождения. Как сложилась личная жизнь артиста, что известно о его политической позиции?

Чем прославился Дятлов

Евгений Дятлов родился 2 марта 1963 года в Хабаровске. В детстве он вместе с родителями переехал на Украину, где и прошли его юные годы. После службы в армии он перебрался в Санкт-Петербург, где окончил Российский государственный институт сценических искусств.

Дебют актера на экране состоялся в 1996 году с выходом мелодрамы «Поживем — увидим». Настоящую известность он обрел после участия в сериале «Улицы разбитых фонарей», где на протяжении семи лет исполнял роль капитана милиции Николая Дымова.

В настоящее время в его фильмографии насчитывается более 100 проектов, среди которых можно выделить такие картины, как «Батальон», «Тобол», «Шерлок в России», «Подражатель» и «Волчий берег».

Как сложилась личная жизнь Дятлова

Евгений Дятлов впервые связал себя узами брака с актрисой Дарьей Юргенс. В 1991 году у пары появился сын Егор. К сожалению, этот союз оказался недолговечным и супруги разошлись. Мальчик носит фамилию своего деда — Лесников.

Второй женой артиста стала Екатерина Дятлова. В этом союзе родился сын Федор, но позднее супруги развелись. Актер признавался, что в первом и втором браке изменял женам.

«В том, что сказал об этом Даше, жалею. Я ведь после этого пришел к священнику: объяснил ситуацию, что жене признался в измене. Батюшка сказал, что зря я это сделал и так нельзя поступать. Надо было прийти к нему и исповедаться. Говорит: „Тебе стало легче, а тому человеку нет“. Поэтому после Даши больше этого не делал. Второй жене Катерине об измене не сообщал, но все вскрылось без меня», — рассказал он.

Третий брак актер заключил с Юлией Джербиновой. В 2007 году их семья пополнилась дочерью Юлией, родившейся благодаря процедуре ЭКО. В январе 2023 года пара объявила о разводе. По словам Дятлова, из всех своих детей он поддерживает близкие отношения только со старшим сыном.

Что известно о политической позиции Дятлова

В 2014 году Евгений Дятлов высказал свою точку зрения относительно событий на Украине. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет жил в Днепропетровской области, и выразил нежелание становиться «заложником геополитических игр».

«Я ни в одном, ни в другом лагере. Не хочу быть заложником больших геополитических игр. Страдают совершенно неповинные люди. Но все эти политические вопросы и переделы не имеют отношения к жизни обычного человека. Я ведь даже призывался с Украины! Все мои сослуживцы, мои однополчане — украинцы. Нас всех разыгрывают втемную, и я к этому не хочу иметь отношения», — заявил он.

Артист никогда не избегал поездок в Крым. В частности, он снимался на полуострове для сериала «Золото». Тему спецоперации Дятлов ни разу не комментировал.

