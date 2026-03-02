Европейские страны приняли стратегическое решение из-за Ирана

Европейский союз усиливает миссию Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. К действующим трем кораблям в ближайшее время присоединятся еще два французских, пишет Reuters.

Решение об усилении группировки принято на фоне резкой эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Военно-морская миссия проводится с целью укрепления морской безопасности.

Миссия Aspides была создана для защиты гражданского судоходства от атак хуситов и других проиранских группировок. Однако нынешнее усиление явно связано с прямыми ударами Ирана по американским базам в регионе и атаками на корабли ВМС США. ЕС демонстрирует готовность защищать свои интересы и союзников в условиях разгорающейся большой войны.

