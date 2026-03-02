Зимняя Олимпиада — 2026
Европейские страны приняли стратегическое решение из-за Ирана

Каллас: Евросоюз усиливает военно-морскую миссию Aspides на Ближнем Востоке

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Европейский союз усиливает миссию Aspides в Персидском заливе, Красном море и Индийском океане, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. К действующим трем кораблям в ближайшее время присоединятся еще два французских, пишет Reuters.

Решение об усилении группировки принято на фоне резкой эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Военно-морская миссия проводится с целью укрепления морской безопасности.

Миссия Aspides была создана для защиты гражданского судоходства от атак хуситов и других проиранских группировок. Однако нынешнее усиление явно связано с прямыми ударами Ирана по американским базам в регионе и атаками на корабли ВМС США. ЕС демонстрирует готовность защищать свои интересы и союзников в условиях разгорающейся большой войны.

Ранее сообщалось, что США и Европа сфокусировались на Ближнем Востоке. В связи с этим Украина и ее президент Владимир Зеленский оказались в сложной ситуации, уверен основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Он также подчеркнул, что для Зеленского это может означать «конец» — Вашингтон перестанет отправлять оружие, а Евросоюз ограничится пустыми обещаниями.

Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами
Удары Ирана по ОАЭ 28 февраля: последствия, жертвы, что с россиянами

