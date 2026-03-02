Раскрыто число погибших учащихся и педагогов в ходе атак на Иран

Дым после взрыва в Тегеране (Иран) после того, как США и Израиль начали атаку

Раскрыто число погибших учащихся и педагогов в ходе атак на Иран Fars: при атаках США и Израиля на школы в Иране погибли 170 учащихся и педагогов

В результате атак США и Израиля на Иран погибли около 170 учащихся и педагогов, сообщило Министерство просвещения страны. Большая часть жертв пришлась на удар по начальной школе для девочек в городском округе Минаб, где погибли более 160 человек, пишет Fars.

Трагедия разыгралась 28 февраля, когда американо-израильская авиация нанесла удар по школе в провинции Хормозган. Международное сообщество пока ограничивается призывами к деэскалации, не давая жесткой оценки бомбардировке школы.

Власти Ирана уже обвинили Вашингтон и Тель-Авив в преднамеренном уничтожении гражданского объекта. Руководство обеих стран понимали, что в момент удара в здании находились десятки детей.

Ранее сообщалось, что США и Израиль атаковали здание полиции в городе Рей, расположенном около Тегерана. По предварительной информации, в результате удара есть погибшие. Пострадавшие могут оставаться под завалами, повреждения получили также рядом стоящие здания.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, который привел к жертвам. Он добавил, что атаки со стороны Ирана — это самооборона.