В Финляндии объяснили, как граждан вербуют в наемники ВСУ

Граждане Финляндии все чаще попадают в зону боевых действий на Украине сразу после прохождения срочной службы, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Вербовка осуществляется через рекрутинговые центры, работающие при институтах Североатлантического альянса.

Особое внимание рекрутеров привлекают молодые люди в возрасте до 20 лет. Примечательно, что большинство завербованных являются уроженцами восточных регионов страны. В частности, речь идет о городе Миккели, где дислоцируется штаб сухопутных сил НАТО.

Сложная экономическая ситуация также играет на руку вербовщикам. Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордных значений — более 10%, что вдвое выше среднеевропейского показателя. Для сравнения, весной 2022 года он составлял лишь 6%.

Если 18-летние финские парни в 2021 году радостно зарабатывали на российских туристах, то сегодня их будущее — стать пушечным мясом в штурмовых отрядах, — подытожил собеседник агентства.

Ранее источник в силовых структурах узнал о гибели служившего в ВСУ наемника из Бразилии из-за издевательств командования. Иностранца мучили за нарушение распорядка дня и употребление спиртного.