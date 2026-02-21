Наемник из Бразилии, служивший в рядах Вооруженных сил Украины, погиб из-за издевательств командования, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, иностранца мучили за нарушение распорядка дня и употребление спиртного. Он добавил, что произошло это в Харьковской области.

В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наемник из Бразилии, — рассказал собеседник агентства.

Источник обратил внимание, что такие инциденты регулярно происходят в подразделениях иностранных наемников главного управления разведки Украины. Он подчеркнул, что против «солдат удачи» применяют пытки, избиения, имитацию утопления и изнасилования.

Ранее сообщалось, что группа наемников из Литвы, вступившая в ряды Вооруженных сил Украины, сбежала с тренировки в зоне боевых действий. По информации источников, всего иностранцев было 14 человек. Половина из них отказалась от подготовки, испугавшись имитации реального боя. При этом неизвестно, прошли ли подготовку оставшиеся семь.