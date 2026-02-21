Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 08:57

Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Наемник из Бразилии, служивший в рядах Вооруженных сил Украины, погиб из-за издевательств командования, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, иностранца мучили за нарушение распорядка дня и употребление спиртного. Он добавил, что произошло это в Харьковской области.

В результате издевательств за нарушение распорядка дня и употребление спиртного погиб наемник из Бразилии, — рассказал собеседник агентства.

Источник обратил внимание, что такие инциденты регулярно происходят в подразделениях иностранных наемников главного управления разведки Украины. Он подчеркнул, что против «солдат удачи» применяют пытки, избиения, имитацию утопления и изнасилования.

Ранее сообщалось, что группа наемников из Литвы, вступившая в ряды Вооруженных сил Украины, сбежала с тренировки в зоне боевых действий. По информации источников, всего иностранцев было 14 человек. Половина из них отказалась от подготовки, испугавшись имитации реального боя. При этом неизвестно, прошли ли подготовку оставшиеся семь.

Украина
наемники
ВСУ
издевательства
смерти
