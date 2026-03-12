Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:49

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Адвокат Астафьева: террористы из «Крокуса» отреагировали на приговор с печалью

Елена Астафьева Елена Астафьева Фото: NEWS.ru
Фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» отреагировали на приговор с печалью, но молча и сдержанно, заявила адвокат потерпевших Елена Астафьева. Так она прокомментировала корреспонденту NEWS.ru реакцию террористов на решение суда.

Сдержанно, молча и с поникшей головой, — ответила Астафьева.

Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле» днем 12 марта. Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.

Отмечается, что потерпевших не устроил приговор суда в отношении пособников террористов. Они призывают суд не только увеличить им срок заключения, но и ужесточить условия содержания. В частности они требуют предоставить пособникам лишь минимальное количество свиданий с близкими в местах лишения свободы.

