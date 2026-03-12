Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:55

В Кремле оценили настрой Европы на мирное решение конфликта на Украине

Песков: Европа не настроена на мирное урегулирование на Украине

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европейские страны не настроены на мирное урегулирование на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о поездке украинского президента Владимира Зеленского во Францию для обсуждения мер против России, передает РИА Новости.

Европейские столицы тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирных путей урегулирования, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Украина может получить обещанные Евросоюзом деньги даже в случае продолжения блокировки Будапештом единого кредита ЕС на €90 млрд (8,2 трлн рублей). В качестве альтернативы рассматривается механизм двусторонних займов со стороны отдельных стран сообщества.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что использовать Европейский союз в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено постоянным давлением на участников. Мирошник отметил, что европейские чиновники будут пытаться влиять на переговоры.

Россия
Дмитрий Песков
Европа
Украина
