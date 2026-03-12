В Кремле оценили настрой Европы на мирное решение конфликта на Украине

Европейские страны не настроены на мирное урегулирование на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о поездке украинского президента Владимира Зеленского во Францию для обсуждения мер против России, передает РИА Новости.

Европейские столицы тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирных путей урегулирования, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Украина может получить обещанные Евросоюзом деньги даже в случае продолжения блокировки Будапештом единого кредита ЕС на €90 млрд (8,2 трлн рублей). В качестве альтернативы рассматривается механизм двусторонних займов со стороны отдельных стран сообщества.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что использовать Европейский союз в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено постоянным давлением на участников. Мирошник отметил, что европейские чиновники будут пытаться влиять на переговоры.