«Взяли с поличным»: Лукашенко заявил о задержании главы Минприроды Министра природных ресурсов Белоруссии Масляка поймали на взятке

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк был задержан по обвинению в получении взяток, передает агентство БелТА. О коррупционном правонарушении в ходе совещания, посвященного борьбе с недобросовестным посредничеством, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Его взяли с поличным. Я вас предупреждал, что мы же там не хватаем на улице кого угодно. [Председатель Верховного суда и бывший генпрокурор Андрей] Швед, а сейчас [генеральный прокурор] Гора Дмитрий Юрьевич это жестко контролируют. Если надо, доложат, — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, посреднические схемы часто становятся благоприятной средой для формирования преступных связей, что требует максимально жесткого контроля со стороны правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов признал вину в получении взяток. Также вину признал другой фигурант дела Дмитрий Шубин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.