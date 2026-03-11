Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Верховный суд Белоруссии впервые осудил умершего офицера СС

Суд в Белоруссии впервые признал офицера СС виновным в геноциде посмертно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Верховный суд Белоруссии рассмотрел материалы уголовного дела о преступлениях на территории Белорусской ССР в период немецкой оккупации и впервые признал уже умершего офицера СС Ганса Зиглинга виновным в геноциде, сообщает ТАСС. Наказание осужденному не назначено.

Согласно материалам дела, Зиглинг возглавлял украинскую полицейскую роту с момента дислокации на территории БССР. С декабря 1942 года по январь 1943 года он командовал созданным на базе роты 57-м батальоном охранной полиции.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии будут судить литовца Антанаса Гецявичюса по обвинению в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Генеральный прокурор Дмитрий Гора уже направил в Верховный суд материалы уголовного дела. Согласно версии следствия, Гецявичюс устраивал расстрелы, повешения и погребения на территории Минска и области. Он убил не менее 6012 человек, включая 31 ребенка, а также стариков и беспомощных.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Законопроект, опубликованный в электронной базе данных нижней палаты парламента, также предусматривает наказание за оскорбление памяти его жертв.

