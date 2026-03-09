«Приходите, конкурируйте»: Лукашенко поставил мигрантам строгое требование

Белоруссия всегда рада «очень трудолюбивым» мигрантам из Узбекистана, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом республики в Минске Рахматуллой Назаровым. По его словам, в стране принимают работников на конкретные вакансии, где они могут конкурировать «на равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими», передает БелТА.

Мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также объяснил, что к приезжим в стране относятся строго. Однако такой подход, как он добавил, может быть даже полезен для самих иностранных граждан. А возможности в Белоруссии большие, подчеркнул президент.

Кроме того, Лукашенко напомнил о поддержке, которую Узбекистан оказывал белорусам во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что в этом смысле Белоруссия «немножко в долгу» перед узбекским народом.

