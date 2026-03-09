Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 15:03

«Приходите, конкурируйте»: Лукашенко поставил мигрантам строгое требование

Лукашенко: Белоруссия всегда рада очень трудолюбивым мигрантам из Узбекистана

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Белоруссия всегда рада «очень трудолюбивым» мигрантам из Узбекистана, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом республики в Минске Рахматуллой Назаровым. По его словам, в стране принимают работников на конкретные вакансии, где они могут конкурировать «на равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими», передает БелТА.

Мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать, — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также объяснил, что к приезжим в стране относятся строго. Однако такой подход, как он добавил, может быть даже полезен для самих иностранных граждан. А возможности в Белоруссии большие, подчеркнул президент.

Кроме того, Лукашенко напомнил о поддержке, которую Узбекистан оказывал белорусам во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что в этом смысле Белоруссия «немножко в долгу» перед узбекским народом.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал выдворять из России иностранцев, нарушивших миграционные законы, за их же счет. По его словам, это позволит сократить затраты, финансируемые за счет налогов граждан.

Белоруссия
Александр Лукашенко
мигранты
Узбекистан
