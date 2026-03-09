Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 15:40

Иранская ракета вновь залетела на территорию Турции

Минобороны Турции сообщило о перехвате иранской ракеты

Стамбул, Турция Стамбул, Турция Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Средства ПВО НАТО перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вторгшуюся в турецкое воздушное пространство, сообщила пресс-служба Министерства обороны Турции. Часть обломков упала в безлюдной местности в провинции Газиантеп, пострадавших нет.

Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован элементами ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье, — говорится в сообщении.

Ранее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил, что глава МИД Турции Хакан Фидан выразил протест иранскому коллеге Аббасу Аракчи после перехвата снаряда, летевшего в направлении Турции. Предупреждение прозвучало в ходе телефонного разговора руководителей дипломатических ведомств двух стран.

Кроме того, Генштаб Вооруженных сил Ирана выступил с официальным опровержением своей причастности к пуску ракеты в направлении турецкой территории. Командование иранских войск подчеркнуло уважение к суверенитету дружественного государства.

Иран
Турция
ракеты
НАТО
ПВО
