Турция выразила протест Ирану после перехвата снаряда

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил протест главе МИД Ирана Аббасу Аракчи после перехвата иранского снаряда, который летел в направлении Турции, сообщил ТАСС источник в турецком МИД. Предупреждение было сделано в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран.

Наш министр передал реакцию [Турции] на запуск баллистической ракеты из Ирана, которая была обнаружена направлявшейся в сторону турецкого воздушного пространства и впоследствии нейтрализована. Он заявил, что следует избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации конфликта, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о ликвидации баллистической ракеты, запущенной из Ирана. Боеприпас был уничтожен подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, размещенными в Восточном Средиземноморье.

До этого иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая грядущую угрозу.