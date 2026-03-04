Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 16:36

Элита ВСУ отказалась забирать погибших в Харьковской области

Бойцы «Кракена» понесли потери и отказались забирать погибших под Харьковом

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Бойцы украинского подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), понесшего потери в Харьковской области, не эвакуируют тела погибших, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства связал это с общей практикой в ряде подразделений ВСУ.

Боевики не стали забирать тела сослуживцев после того, как было нанесено поражение. Это распространенная практика для всех подразделений ВСУ. Но раньше наиболее националистические подразделения старались забирать побратимов. Сейчас такое наблюдаем редко, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы «Кракена» отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Источник утверждает, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

потери ВСУ
Харьковская область
кракен
СВО
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила дыру в миллионы рублей вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Похоронили как собаку: зять закопал тещу на кладбище домашних животных
Иммунолог дал советы, как справиться с сезонной аллергией
На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана
Полковник ответил, удалось ли США достичь своих целей в Иране
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.