Бойцы украинского подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), понесшего потери в Харьковской области, не эвакуируют тела погибших, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседник агентства связал это с общей практикой в ряде подразделений ВСУ.

Боевики не стали забирать тела сослуживцев после того, как было нанесено поражение. Это распространенная практика для всех подразделений ВСУ. Но раньше наиболее националистические подразделения старались забирать побратимов. Сейчас такое наблюдаем редко, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы «Кракена» отказываются выполнять задачи на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Источник утверждает, что подразделение не выходит на позиции до получения нового вооружения и техники.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что освобождение Бобылевки в Сумской области открыло ВС РФ путь для продвижения на запад. Это создает предпосылки для формирования «огневого мешка» для подразделений ВСУ, которые сейчас дислоцируются в районе села Белая Береза. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.