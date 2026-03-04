Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 17:16

На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана

Полковник Макгрегор: убийство Хаменеи стало главным просчетом США в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало серьезным просчетом США и Израиля, заявил в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, этим Вашингтон и Тель-Авив показали полное непонимание менталитета иранского общества.

Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется, — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что не наблюдает никаких доказательств такой тенденции. По его оценкам, Иран после убийства Хаменеи не ослаб, а, напротив, стал наносить результативные удары по объектам в ближневосточном регионе, включая территорию Израиля. Он выразил уверенность, что устранение аятоллы не сломит дух иранского народа, но усилит его сопротивление.

Ранее глава исламского координационного совета Исламской Республики Мохсен Махмуди сообщил, что церемония прощания с Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени. По его словам, мероприятие продлится три дня.

США
Израиль
Хаменеи
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ответил на сообщения NYT о секретном предложении ЦРУ
Покинувший РФ актер-иноагент решил зарабатывать на русскоязычной публике
Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта
Раскрыта сумма выплат для иностранцев, заключивших контракт с Минобороны
Российские школьники смогут сдавать пробный ЕГЭ на «Госуслугах»
«Падение было эпичным»: ведущая «Голоса» получила травму во время съемок
В МИД раскрыли ответ России на размещение ядерного оружия в Швеции
Нижегородская область получила миллионную дыру в бюджете вместо новой школы
В МИД назвали «мычащей» реакцию ЕС на агрессию США против Ирана
В Минпросвещения РФ объяснили, как выпускники из новых регионов сдадут ЕГЭ
«Ноготочки» по ГОСТу: что известно, новый стандарт, подорожает ли маникюр?
У берегов Шри-Ланки нашли десятки трупов иранских моряков
Пентагон опубликовал кадры уничтожения иранского корабля торпедой
В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране
Мамы юных российских футболистов могут разориться на эвакуации из Дохи
В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана
Власти одной страны отказались эвакуировать экипаж российского газовоза
Посольство России отреагировало на проблемы при получении ВНЖ в Казахстане
«Любая техника»: киберэксперт оценил риск взлома умных бытовых приборов
Кардиолог ответил, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.