На Западе назвали главный просчет Трампа в отношении Ирана

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало серьезным просчетом США и Израиля, заявил в интервью YouTube-каналу Дэниела Дэвиса заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, этим Вашингтон и Тель-Авив показали полное непонимание менталитета иранского общества.

Предполагается, что Иран — это какая-то стародавняя община, в которой, когда лидера убивают, должно произойти собрание старейшин, и пока оно не случится, ничего не будет происходить. И если вы убьете достаточное количество вождей этого племени, то оно распадется, — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что не наблюдает никаких доказательств такой тенденции. По его оценкам, Иран после убийства Хаменеи не ослаб, а, напротив, стал наносить результативные удары по объектам в ближневосточном регионе, включая территорию Израиля. Он выразил уверенность, что устранение аятоллы не сломит дух иранского народа, но усилит его сопротивление.

Ранее глава исламского координационного совета Исламской Республики Мохсен Махмуди сообщил, что церемония прощания с Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени. По его словам, мероприятие продлится три дня.