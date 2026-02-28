Хаменеи могли убить при атаке на Иран Ynet: Хаменеи мог погибнуть в результате удара по Ирану

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи мог погибнуть в ходе атаки Израиля утром 28 февраля, сообщает Ynet. Официального подтверждения информации пока нет. Как сообщает издание, Хаменеи был не единственной целью утренней операции.

Издание подчеркнуло, что связь с руководством Ирана полностью потеряна. Агентство Reuters при этом сообщало о гибели министра обороны Ирана и командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля и США провели совместную операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды».

Президент США Дональд Трамп также объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на защиту граждан США и нейтрализацию угроз на Ближнем Востоке.

До этого в Сети появился видеоролик с места атаки на Тегеран. На записи запечатлены результаты сильного взрыва в столице Ирана и поднимающийся в небо столб дыма.